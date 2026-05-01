Иран в ходе конфликта с США и Израилем повредил большинство американских баз на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственное расследование.

«Удары [Ирана] нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в восьми странах… Это большинство американских военных баз в регионе», — отмечается в сообщении.

По данным телеканала, часть баз оказалась практически непригодной для дальнейшего использования.

Источник CNN заявил, что при атаках Иран применял продвинутые технологии, обеспечившие высокую точность и скорость ударов.

Телеканал отмечает, что основными целями иранских атак стали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, а также радиолокационные станции, используемые для мониторинга обстановки в регионе.