В целях обеспечения гендерного равенства конкретизируется обязанность работодателей обеспечивать равную оплату труда.

Это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Трудовой кодекс АР, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, работодатель обязан независимо от пола выплачивать работникам, выполняющим одинаковую или различную, но равноценную по значимости работу, равную заработную плату. Равноценность работы должна определяться работодателем с учётом условий труда, характера трудовой функции, а также тарифно-квалификационных характеристик, предусмотренных действующими едиными тарифно-квалификационными справочниками.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.