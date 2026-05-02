Редкоземельные металлы постепенно занимают то место, которое в ХХ веке принадлежало нефти. Они незаметны для конечного потребителя, но лежат в основе всего, начиная от электромобилей до ветрогенераторов, смартфонов и оборонных технологий. Контроль над ними означает контроль над будущей индустрией. Аналитики Tsinghua University предрекают и утверждают, что редкоземельные элементы представляют собой не просто товар, а фундамент технологического суверенитета.

Сейчас формируется новая индустриальная карта Евразии. И от того, какие решения будут приняты сегодня, а именно в лицензировании, в индустриальной политике, в международных соглашениях, зависит, останется ли регион на периферии глобальной экономики или станет ее полноправным участником. Редкоземельные металлы дают редкий шанс выйти из привычной траектории. Вопрос лишь в том, воспользуются ли им страны Южного Кавказа и Центральной Азии.

По оценкам BRGM, Кавказ обладает до 1,2% мировых ресурсов редкоземельных элементов, ассоциированных с медно-молибденовыми рудами. Если же рассматривать регион в более широком контексте Центральная Азия–Южный Кавказ, то в его недрах сосредоточен потенциал, способный повлиять на правила игры, при условии, что ему удастся избежать ловушки «сырьевого придатка».

На Южном Кавказе горнодобывающий сектор в Армении формирует около 5% ВВП и порядка 30% промышленного производства. В Каджаране и Тегуте зафиксированы следы редкоземельных элементов неодима, лантана, рения и теллура, однако промышленные запасы на данный момент не подтверждены. В Абовяне отмечены концентрации легких редкоземельных элементов, что указывает на потенциальную базу для развития направлений, связанных с электромобилями и ветроэнергетикой.

В Грузии в каолиновых отложениях выявлены концентрации редкоземельных элементов в хвостах-отходах, что открывает возможности для их рекуперации. При этом существующая логистика экспорта меди и молибдена через порты Поти и Батуми может быть адаптирована под экспорт редкоземельных элементов при создании специализированной инфраструктуры, что может быть также учтено при строительстве нового глубоководного порта Анаклия.

В Азербайджане выявлено более 1100 месторождений, включая объекты с потенциальным содержанием критически важных минералов. В странах Центральной Азии Казахстан занимает 4-е место в мире по добыче титана (около 16 тыс. тонн в 2023 году), 2-е место — по запасам хрома (порядка 95% мировых) и располагает крупными запасами марганца (около 600 млн тонн). Страна также входит в число трех ведущих мировых производителей бериллия (примерно 25% глобального выпуска). В урановых хвостах (отходах) и полиметаллических рудах выявлены коммерчески перспективные редкоземельные элементы, такие как церий, лантан и иттрий. Узбекистан добывает полезные ископаемые примерно на 11 млрд долларов в год, при этом выявлено 32 критически важных минерала, значительная часть которых пока не вовлечена в промышленную разработку.

Южный Кавказ сегодня стоит на пороге новой роли, и не просто транзитного пространства, а ключевого звена в доставке переработанных редкоземельных материалов из Центральной Азии в Европу. Формирующийся Средний коридор постепенно превращается из альтернативного маршрута в стратегическую артерию, способную связать также сырьевую базу региона с европейской промышленностью через цепочки с высокой добавленной стоимостью.

Но чтобы этот потенциал стал реальностью, одной географии недостаточно. Необходима глубокая институциональная и инфраструктурная синхронизация. В первую очередь унификация таможенных режимов между странами маршрута. Без ускоренного прохождения границ, прозрачных процедур и согласованных стандартов даже самые современные логистические мощности будут работать вполсилы.

В условиях, когда речь идет о стратегических материалах, скорость и предсказуемость поставок становятся не менее важными, чем их объем. В итоге Южный Кавказ получает шанс закрепиться в глобальной архитектуре поставок не как транзитный коридор в классическом смысле, а как интегрированная часть индустриальной цепочки. И чем быстрее регион синхронизирует правила, модернизирует инфраструктуру и создаст специализированные логистические решения, тем прочнее будет его позиция в новой геоэкономике редкоземельных элементов.

Для региона — это окно возможностей, которое открывается редко и ненадолго. Исторически Кавказ и Центральная Азия уже проходили через «сырьевые циклы», оставаясь поставщиками нефти, газа или металлов с минимальной добавленной стоимостью. Но редкоземельные элементы — это другая история. Их ценность не столько в добыче, сколько в переработке, разделении, очистке и, в конечном счете, в производстве высокотехнологичных компонентов — магнитов, аккумуляторов, электроники. Именно здесь формируется основная прибыль и стратегическое влияние. Переход от модели «добыли и продали» к модели «добыли, переработали и произвели» предполагает не только привлечение инвестиций, но и последовательную государственную политику и наличие стратегической воли к реализации таких преобразований.

Ресурсы в регионе уже есть, но получится ли выстроить вокруг них полноценное производство? От руды до магнитов — не метафора, а важный рабочий план. Он предполагает строительство перерабатывающих предприятий, внедрение современных технологий, создание промышленных кластеров и, в конечном счёте, выход на мировые рынки с готовой продукцией.

В докладе Commodity Markets Outlook за апрель 2025 года Всемирный банк представил следующую рекомендацию — странам, обладающим значительными природными ресурсами, важно избегать модели «сырьевого придатка», а ключевыми факторами устойчивого развития выступают вертикальная интеграция, прозрачность и инвестиции в человеческий капитал. Для стран Центральной Азии и Южного Кавказа редкоземельные металлы — это шанс переопределить свою роль в мировой экономике. Этот потенциал может реализоваться только при переходе от простой добычи к системной индустриализации.

Сегодня ключевым игроком на рынке редкоземельных металлов остается Китай, удерживающий около 90% мировой переработки. Однако логика глобальных цепочек меняется, и Пекин активно ищет новые источники сырья за пределами своей территории, все чаще обращая взгляд на страны Центральной Азии и Южного Кавказа. Для региона это открывает прямой доступ к капиталу, передовым технологиям и масштабным рынкам сбыта. В партнерстве с Китаем речь идет не просто о доступе к месторождениям, а о совместном развитии перерабатывающих и металлургических мощностей.

В отличие от стереотипа о «сырьевой зависимости», китайская модель сотрудничества предполагает переход к глубокому участию в цепочке добавленной стоимости. Министерство коммерции КНР 2025 году заявило, что «Китай готов делиться технологиями и инвестициями, но сотрудничество должно строиться на принципах взаимной выгоды, уважения суверенитета и совместного развития». Это означает, что инвестиции Китая в добыче ископаемых будут сопровождаться обязательной передачей технологий переработки. Без этого регион останется на низком звене цепочки добавленной стоимости. Инвестиции в добычу сами по себе не меняют экономическую траекторию, а ее меняет знание. Поэтому участие Китая в проектах редкоземельных металлов на Кавказе и странах Центральной Азии будет структурировано так, чтобы вместе с капиталом в регион приходили технологии и компетенции. Без этого даже самые крупные вложения закрепят привычную модель, где добавленная стоимость формируется за пределами региона.

Китайские инвестиции могут быть драйвером развития региона только тогда, когда сопровождаются созданием реальной инфраструктуры, которое подразумевает строительство обогатительных фабрик, индустриальных парков, логистических хабов, и гибко адаптируются под национальные приоритеты. Именно связка капитал — технологии — локализация трансформирует сырьевой проект в индустриальный, а экспортные доходы перестают уходить за рубеж, а остаются внутри региона в виде новых производств, компетенций и высокотехнологичных рабочих мест.

При этом добыча редкоземельных металлов сопряжена с серьезными экологическими рисками — от загрязнения вод до образования токсичных отходов. Для Кавказа и Центральной Азии, стремящихся к «зеленой» интеграции с Европейским союзом, это не техническая деталь, а основа конкурентоспособности, и ключевым становится не объем добычи, а способы ее организации. Любые инвестиции, включая партнерство с Китаем, вынужденно привязаны к международным стандартам устойчивого развития, что подразумевает применение современных технологий очистки, замкнутых водных циклов, безопасной утилизации отходов и прозрачного мониторинга. В такой модели экология выступает строгим фильтром, отсеивающим проекты, не соответствующие критериям ответственности. Соответствие же этим стандартам открывает региону важное преимущество и европейский рынок все активнее оценивает не только происхождение сырья, но и его «углеродный след». Сертифицированные «чистые» РЗМ превращаются в премиальный продукт, обеспечивающий более высокую маржинальность и долгосрочные контракты.

Месторождения редкоземельных элементов на Южном Кавказе и в Центральной Азии естественно дополняют друг друга, сама география подталкивает страны к сотрудничеству. Если действовать согласованно, можно грамотно направлять инвестиции, избегать дублирования инфраструктуры и говорить с внешними партнёрами с более сильной позиции. Поэтому логично развивать трансграничные производственно-логистические связи, где каждая страна фокусируется на том этапе, где у неё наибольшее преимущество. Например, одна на добыче, другая на переработке, третья на логистике. Так регион выстраивает единую цепочку создания стоимости — от руды до готовой продукции, и превращает разрозненные ресурсы в общий стратегический актив.

Чтобы эта модель заработала, нужна институциональная «опора», например, «Кавказско-Центральноазиатская платформа» по критическим минералам. За основу можно взять успешный опыт меморандума ЕС–Казахстан 2022 года, адаптировав его под возможности региона. Также поддержка Азиатского банка развития может стать катализатором, она поможет выровнять экологические стандарты, упростить инвестиционные правила и наладить прозрачный мониторинг. Так, разрозненные национальные проекты превратятся в единую региональную стратегию, предсказуемую для инвесторов и устойчивую в долгосрочной перспективе. В результате Южный Кавказ и Центральная Азия смогут закрепиться на глобальном рынке не как поставщики сырья, а как производители материалов с высокой добавленной стоимостью. Это снижает риски сырьевой зависимости и открывает региону доступ к новым индустриальным цепочкам, где ценятся не только ресурсы, но и технологии, стандарты и надёжность.