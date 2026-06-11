ЗАО «Бакинский метрополитен» с 16 июня перейдет на летний график движения поездов.

Как сообщили в метрополитене, решение связано с окончанием учебного года в школах и вузах, а также началом сезона отпусков и снижением пассажиропотока.

Согласно новому расписанию, на участке «28 Мая» — «Ахмедлы» интервалы движения поездов в часы пик по рабочим дням составят 2 минуты 18 секунд, по субботам — 2 минуты 30 секунд, а по воскресеньям — 3 минуты.

При этом график движения на Фиолетовой линии, а также на участках «Джафар Джаббарлы» — «Хатаи» и «Ази Асланов» — «Ахмедлы» останется без изменений.

В метрополитене отметили, что продолжат мониторинг пассажиропотока, а при необходимости на линии будут выводиться резервные составы.

Летний график будет действовать до начала нового учебного сезона.