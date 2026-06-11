Проблема пропавших без вести остается одним из самых тяжелых гуманитарных последствий армяно-азербайджанского конфликта.

Об этом написал в соцсети Х помощник президента Хикмет Гаджиев.

«Спустя более 30 лет после Первой Карабахской войны в списках пропавших без вести по-прежнему числятся 4 009 граждан Азербайджана. Тысячи семей продолжают жить в неопределенности, не имея информации о судьбе и местонахождении своих близких.

В результате проводимых поисковых, эксгумационных и идентификационных мероприятий были обнаружены останки 889 человек. С помощью ДНК-экспертиз и судебно-медицинских исследований удалось установить личности 313 пропавших без вести граждан, из которых останки 226 человек уже переданы семьям для достойного захоронения.

Обнаружение 32 массовых захоронений на освобожденных территориях Азербайджана стало еще одним свидетельством масштабов гуманитарной трагедии и подчеркнуло необходимость продолжения усилий по выяснению судьбы пропавших.

Решение проблемы пропавших без вести является не только гуманитарным обязательством, но и вопросом справедливости, человеческого достоинства, примирения и достижения устойчивого мира.

Каждый установленный человек помогает семьям получить ответы на многолетние вопросы, а каждые найденные останки способствуют восстановлению исторической правды и сохранению памяти о жертвах конфликта», — отметил Хикмет Гаджиев.