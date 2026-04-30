Сегодня состоялось очередное заседание Государственной комиссии по изменению климата.

Об этом сообщили в Кабинете Министров.

Заместитель премьер-министра, председатель Государственной комиссии Самир Шарифов, открывая заседание комиссии, отметил, что Азербайджан, присоединившись в 1995 году к Рамочной конвенции ООН по изменению климата, начал активно участвовать в совместной борьбе с глобальными климатическими вызовами.

В последующий период страна, оставаясь приверженной обязательствам, взятым в рамках Парижского соглашения, определила более амбициозные цели по сокращению выбросов парниковых газов и в документе Третьего национально определяемого вклада (NDC) закрепила в качестве основного приоритета сокращение выбросов на 40 процентов к 2035 году по сравнению с уровнем 1990 года. Такой подход демонстрирует проведение Азербайджаном последовательной политики, направленной на переход к низкоуглеродной модели развития и минимизацию последствий изменения климата.

Отмечено, что конференция COP29, успешно проведённая в Баку 11–22 ноября 2024 года, запомнилась принятием важных и исторических решений по многим вопросам, ожидавшим своего решения.

В завершение заседания председателем Государственной комиссии Самиром Шарифовым были приняты решения о подготовке и представлении в кратчайшие сроки в Комиссию плана мероприятий по подготовке к 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, а также о создании Межведомственной рабочей группы с целью совершенствования Механизма трансграничного углеродного регулирования Европейского союза, Закона Азербайджанской Республики «О климате» и проекта «Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития».