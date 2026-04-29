Война с Ираном уже стоила США около $25 млрд, сообщил представитель Пентагона Джулс Хёрст во время слушаний в Комитете по вооружённым силам Палаты представителей.

По его словам, основная часть расходов пришлась на боеприпасы.

Хёрст выступил вместе с министром обороны Питом Хегсетом, который в ходе слушаний защищал запрос администрации Дональда Трампа на оборонный бюджет в размере $1,5 трлн на 2027 финансовый год, заявляя, что он отражает «срочность текущего момента».

Слушания стали первым публичным допросом Хегсета в Конгрессе после начала войны с Ираном.