Литва, Латвия и Эстония грозились закрыть небо для личного самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, но он может воспользоваться обычными рейсовыми самолетами, чтобы добраться до Москвы для празднования Дня Победы.

Такое предположение высказала в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Фицо может сесть в бизнес-класс на обычный рейсовый самолет и с пересадками добраться до Москвы. Литва, Латвия и Эстония же не смогут закрыть небо для абсолютно всех самолетов из Словакии, это будет просто абсурдно», — сказала депутат.

Она восхитилась упорством премьер-министра и назвала Фицо человеком, «для которого День Победы — это не просто очередной праздник».

«Сразу видно, что Фицо понимает вклад советского солдата, да и вообще всех славянских солдат в Великую Победу. Для премьер-министра это не просто праздничный день — это возможность отдать дань уважения тем людям, которые сопротивлялись фашизму. Это вызывает уважение», — сказала Журова.