В Иране готовят новый закон о правилах прохода через Ормузский пролив. Об этом заявил член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Алаэддин Боруджерди.

Документ предусматривает, что ни одно судно не сможет проходить пролив без разрешения ВМС Корпуса стражей исламской революции. Также вводятся обязательное страхование через иранские компании, плата за проход и экологический сбор по модели, схожей с Панамским каналом.

Для расчетов создается специальная финансовая структура — уже открыты счета в риалах, юанях, долларах и евро. В перспективе расчеты планируется перевести полностью на иранский риал после запуска национальной цифровой валюты.