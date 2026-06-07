В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2026 первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев провёл серию переговоров с представителями регионов России и зарубежных партнёров. В ходе встреч обсуждались вопросы межрегионального сотрудничества, логистики, привлечения инвестиций и реализации совместных проектов.

В частности, азербайджанская делегация встретилась с временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан Фёдором Шукиным. Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном.

Также состоялась встреча с председателем правительства Дагестана Магомедом Рамазановым, в ходе которой обсуждалось расширение экономических и торговых связей, инвестиционное взаимодействие и эффективное использование логистического потенциала. Было отмечено значение межправительственной комиссии, действующей с 2007 года, для развития сотрудничества.

На встрече с заместителем министра экономического развития России Владимиром Ильичёвым обсуждались направления взаимодействия в рамках межправительственной комиссии, расширение торговых связей и реализация совместных проектов. Азербайджанская сторона представила перечень потенциальных экспортных товаров.

Отдельно прошли переговоры с заместителем министра торговли Турции Сезаи Учармаком. Стороны обсудили развитие торгового оборота, расширение сотрудничества в сфере электронной коммерции, инвестиций и логистики, а также реализацию новых совместных проектов.

Кроме того, состоялись встречи с руководством Республики Карелия, Астраханской области и Красноярского края, в ходе которых обсуждались перспективы расширения экономического и гуманитарного сотрудничества, развитие промышленной кооперации, транспортно-логистических связей и межрегионального взаимодействия.