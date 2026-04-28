Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что из-за американской блокады иранских портов и судов нефтяная отрасль Ирана в ближайшее время может столкнуться с резким спадом добычи, а следующим этапом, по его словам, станет дефицит бензина в стране.

Он также утверждает, что руководство Ирана оказалось в тяжелом положении, а нефтяная промышленность Ирана уже начинает останавливать добычу на фоне давления со стороны США.

Кроме того, Бессент предупредил, что сотрудничество с иранскими авиакомпаниями, находящимися под американскими санкциями, может привести к введению ограничений со стороны Вашингтона. По его словам, иностранные правительства должны предотвратить предоставление таким авиаперевозчикам любых услуг на своей территории, включая заправку топливом, питание, оплату посадочных сборов и техническое обслуживание.