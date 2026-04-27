Президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в соцсети X выразил признательность премьер-министру Чехии Андрею Бабишу за проведенные в Габале переговоры.

«Спасибо, Премьер-министр Андрей Бабиш, за Ваш официальный визит и содержательные обсуждения, которые мы провели сегодня в Габале. Особенно приятно, что это Ваш первый официальный визит за пределы ЕС. Наши политические отношения находятся на высоком уровне, и сегодняшние переговоры ещё раз подтвердили нашу общую приверженность дальнейшему углублению связей между Азербайджаном и Чехией. Хотя наш товарооборот уже находится на стабильном уровне, мы видим чёткий потенциал для дальнейшего структурирования и диверсификации экономического сотрудничества.

Бизнес-форум, проведённый в рамках визита с участием представителей деловых кругов наших стран, является важным шагом в этом направлении. Мы также совместно приняли решение повысить уровень межправительственной экономической комиссии, что будет способствовать более эффективной координации, особенно в сферах энергетики, промышленности и других ключевых отраслях.

Мы также высоко ценим наше сотрудничество в оборонной промышленности и видим хорошие перспективы для его дальнейшего развития.

Я с удовольствием принимаю ваше любезное приглашение посетить Чешскую Республику и ещё раз благодарю Вас за дружбу и партнёрство», — говорится в публикации.