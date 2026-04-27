Президент Владимир Зеленский после предложения канцлера Германии Фридриха Мерца связать возможную потерю территорий со вступлением в ЕС заявил, что если потеря земель пройдет с одним государством, то будет так же и с другими.

Об этом он сказал во время вечернего видеообращения.

Зеленский отметил, что Киев всегда выражает свою благодарность и хорошо помнит, кто и как поддержал страну после начала вторжения РФ.

Однако он подчеркнул, что партнерам «важно тоже не забывать, что Украина защищает не только себя в этой войне, и особенно — для Европы».

«Россия хочет нашу территорию, чтобы можно было захватывать территории также других. Если пройдет с одним государством, с одним соседом, то будет так же и с другими. Россия так и шла: кусок Молдовы, части Грузии, захват Крыма и оккупация Донецка, покорение Беларуси. Полномасштабная война против Украины», — сказал президент Украины.

Он считает, что это можно остановить только реальной силой и принципиальностью всех партнеров. Как отметил Зеленский, это касается и Соединенных Штатов, и стран G7, и Европы.

«Чтобы был действительно мир в Европе и чтобы Россия остановилась, должны быть достойные условия для Украины, уважение к Украине. По каждому весомому аспекту безопасности: суверенитет, территориальная целостность Украины, гарантии безопасности, вступление в Евросоюз и реальное восстановление нашей страны после войны. Мы работаем ради достойного мира», — добавил он.