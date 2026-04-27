Таможенники на российско-азербайджанском участке границы в Дагестане оформили около 90 тыс. грузовых автомобилей в первом квартале 2026 года, что практически на 10% выше показателя прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.

Отмечается, что увеличение объемов товарооборота в автомобильных пунктах пропуска в регионе деятельности Дагестанской таможни фиксируется ежегодно. В первом квартале 2024 года границу пересекло 80,9 тыс. транспортных средств, в 2025 — 81,5 тыс., а в 2026 — 89,2 тыс.

На данном участке границы находится один из самых загруженных автомобильных пунктов пропуска страны — Яраг-Казмаляр, на котором зафиксирован самый большой рост потока машин за первый квартал 2026 года — на 12,5% в сравнении с первым кварталом прошлого года.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) Тагиркент-Казмаляр реализуется концепция перспективного пункта пропуска и функционирует система электронной очереди для грузовиков. Внедрение технологий позволило увеличить количество оформленных транспортных — по сравнению с прошлым годом поток вырос на 7,5%.