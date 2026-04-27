США не достигли в войне с Ираном ни одной своей цели, поэтому они предложили переговоры.

Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи во время общения с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Зарубин напомнил Арагчи, что американский лидер Дональд Трамп публично называет себя победителем войны с Ираном. В ответ министр усмехнулся, поставив под сомнение «победу» США.

«Тогда зачем он (Трамп. — «Газета») предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели. Вот почему он просит о переговорах», — сказал Арагчи.

Министр добавил, что сейчас Исламская Республика рассматривает вариант с переговорами.