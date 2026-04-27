Бывший первый помощник военного атташе Гахраман Шамиль оглы Мамедов, в отношении которого в Турции было возбуждено дело о 70 килограммах золота, приговорён к 6 годам лишения свободы.

Приговор был оглашён в Бакинском военном суде под председательством судьи Фикрета Алиева.

Отмечается, что прокурор просил назначить Мамедову 7 лет лишения свободы.

Уточняется, что в последнее время он занимал должность первого помощника военного атташе Вооружённых сил Азербайджана в США.

Согласно материалам дела, Мамедов был задержан правоохранительными органами Турции в Стамбуле, когда на такси направлялся в один из отелей с золотыми слитками для передачи заранее согласованному лицу.

В рамках дела, расследуемого Службой государственной безопасности, ему предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса, включая контрабанду, совершённую группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения за пределами страны, а также злоупотребление должностными полномочиями.