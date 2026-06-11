Совет казиев и уполномоченные представители Управления мусульман Кавказа (УМК) обратились к верующим в связи с наступлением месяца Мухаррам.

Согласно календарю, подготовленному отделом фетв Совета руководителей мусульманских религиозных управлений Организации тюркских государств и расчётам Шамахинской астрофизической обсерватории Министерства науки и образования Азербайджана, первый день месяца Мухаррам в этом году приходится на 16 июня по григорианскому календарю, а день Ашура — на 25 июня.

В обращении подчёркивается, что в течение траурного периода месяцев Мухаррам и Сафар, особенно во время Тасуа и Ашуры, действия, связанные с нанесением себе телесных повреждений, кровопусканием, а также ударами в грудь с обнажённым торсом, считаются неприемлемыми с точки зрения исламских норм.

Совет казиев также призвал представителей на местах организовывать религиозные обряды в мечетях, святилищах и прилегающих территориях в соответствии с законодательством Азербайджана о свободе вероисповедания.