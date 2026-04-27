Делимитация границы Армении и Азербайджана в ближайшее время продолжится. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, процесс завершится в логические сроки. «Когда мы говорим о делимитации и демаркации границы, мы хотим, чтобы военнослужащие несли свою службу в местах постоянной дислокации. Десятилетиями они несут службу в окопах и на позициях, где условия ввиду известных нам обстоятельств, отнюдь не лучшие», — заявил он.

Пашинян также добавил, что в будущем укрепления и оборонительные сооружения на границе с Азербайджаном будут переданы пограничным войскам.