Состав Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК) сформирован заново.

Данный вопрос был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

После обсуждений вопрос «О назначении членов и резервных членов Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики» был вынесен на голосование и принят в единственном чтении.

Решением Милли Меджлиса членами ЦИК назначены следующие лица:

Абдуллаева Севиндж Гурбан гызы,

Джавадов Фуад Муса оглу,

Аскеров Бахшеиш Мамед оглу,

Аскерова Наиля Шахмардан гызы,

Гасанов Тофиг Эльдар оглу,

Халафов Эльчин Абузар оглу,

Ибрагимов Рамиз Хилал оглу,

Гасымов Ровзат Афет оглу,

Гахраманлы Алмас Алисултан гызы,

Гулиев Этибар Джафар оглу,

Мамедов Эльмар Эльдар оглу,

Мамедов Ильхам Сабир оглу,

Мухтарова Арифа Агаверди гызы,

Оруджев Габиль Ахмед оглу,

Пашаев Гусейн Мамед оглу,

Панахов Мазахир Мухаммед оглу,

Рагимов Микаил Рахман оглу,

Шахбазов Илькин Заур оглу.

Заменяющими членами Центральной избирательной комиссии Азербайджанской Республики назначены следующие лица:

Джалилова Айсель Заур гызы,

Гараева Зюрия Руслан гызы,

Мустафаева Эльнара Эйюб гызы.