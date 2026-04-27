27 апреля в Габале состоялась церемония официальной встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
На площади, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь премьер-министра Чехии был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев встретил премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.
Начальник почетного караула отдал рапорт премьер-министру Чехии.
Прозвучали государственные гимны Чехии и Азербайджана.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
Члены азербайджанской делегации были представлены премьер-министру Андрею Бабишу, а члены чешской делегации – президенту Ильхаму Алиеву.
Затем было сделано официальное фото.