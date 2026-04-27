Президент Ильхам Алиев поздравил президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Матамелу Сирила Рамафосу с национальным праздником — Днем Свободы.
В письме говорится:
Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ с национальным праздником Южно-Африканской Республики – Днем свободы.
Верю, что нашими совместными усилиями дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Южной Африкой и впредь будут успешно развиваться и расширяться как на двусторонней основе, так и на многостороннем уровне в интересах двух народов.
В этот праздничный день выражаю вам наилучшие пожелания, вашему дружественному народу желаю постоянного мира и процветания.