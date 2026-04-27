Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Нидерланды с национальным днем.

Об этом говорится в публикации министерства в социальной сети X.

«В связи с Национальным днем Королевства Нидерландов выражаем искренние поздравления правительству и народу страны. С национальным праздником!», — говорится в публикации.

Напомним, что 27 апреля в Нидерландах отмечается День короля (Koningsdag) — главный национальный праздник, приуроченный ко дню рождения правящего монарха — короля Виллема-Александра, взошедшего на престол в 2013 году. До этого праздник носил название День Королевы и отмечался 30 апреля — в честь королевы Беатрикс, а затем был перенесен на нынешнюю дату. Этот день является главным национальным праздником страны: улицы голландских городов окрашиваются в оранжевый цвет — символ королевской династии Оранских-Нассау, повсюду проходят народные гулянья, ярмарки и концерты.