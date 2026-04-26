Американский лидер Дональд Трамп заявил о сильном разочаровании в НАТО.

«Что касается НАТО, я очень разочарован в НАТО, поскольку они не были [с нами]», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер утверждал, что США тратили на НАТО «триллионы долларов, чтобы защитить Европу от России», но Североатлантический альянс все равно не помог Вашингтону в военных действиях против Ирана.

«Нам не нужна была помощь [с Ираном], <…> я попросил их о ней из любопытства, мне было интересно, придут ли они [на помощь]», — заявил он.