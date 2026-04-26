Украина примет участие в саммите НАТО, который состоится в Турции. Сейчас стороны согласовывают формат присутствия и состав украинской делегации.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с президентом Молдовы Майей Санду.

Зеленский подтвердил, что Украина обязательно будет представлена на предстоящей встрече Альянса. Однако детали относительно уровня представительства и конкретного формата участия пока не разглашаются.

«Как, в каком формате, кто, пока рано говорить», — отметил президент Украины во время общения с медиа.