Глава турецкого МИД Хакан Фидан и представители США обсудили по телефону ближневосточный кризис, сообщает в воскресенье Anadolu со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве Турции.

«Дипломатические источники в воскресенье заявили, что у Фидана состоялся телефонный разговор с американскими переговорщиками, говорили об усилиях по завершению войны США с Ираном», — информирует агентство.

Собеседники Anadolu отметили, что Фидан обменялся с представителями США мнениями о ситуации с переговорами Вашингтона и Тегерана.