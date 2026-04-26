Президент Азербайджана Ильхам Алиев отреагировал на стрельбу, произошедшую на мероприятии с участием президента США Дональда Трампа.
«Глубоко потрясён стрельбой на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома в Вашингтоне. Подобные акты насилия недопустимы и должны быть решительно осуждены. С облегчением отмечаю, что президент Трамп, первая леди и все присутствующие находятся в безопасности. Желаю им дальнейшей безопасности и благополучия», — написал президент Азербайджана в соцсети Х.
Deeply disturbed by the shooting at the White House Correspondents’ Dinner in Washington, D.C. Such acts of violence are unacceptable and must be firmly condemned.
Relieved that President Trump, the First Lady, and all attendees are safe. Wishing them continued safety and…
— Ilham Aliyev (@presidentaz) April 26, 2026