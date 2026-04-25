Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также меры по укреплению мира и стабильности в регионе.

Об этом заявили в канцелярии главы правительства Пакистана.

Отмечается, что «в ходе тёплой и сердечной беседы, длившейся 50 минут, два лидера подробно обменялись мнениями о текущей региональной ситуации и предпринимаемых усилиях по укреплению мира и стабильности в регионе».

Шариф также высоко оценил участие иранской делегации в переговорах, прошедших в Исламабаде 11–12 апреля 2026 года.