Азербайджан передал Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи.

Об этом на своей странице в социальной сети «Х» заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«В рамках данного визита Азербайджан предоставил Украине пять пассажирских автобусов в качестве гуманитарной помощи для нужд наших общин. С 2022 года Азербайджан неоднократно вносил вклад в поддержку украинского народа. В частности, объем гуманитарной помощи превысил 45 миллионов долларов и включает мощные генераторы, трансформаторы и другое важное оборудование, способствующее обеспечению функционирования нашей энергетической системы в условиях постоянных атак. Не менее важной является поддержка, оказываемая нашим детям. Более 500 украинских детей приняли участие в реабилитационных программах в Азербайджане, что имеет особую ценность в условиях войны. Мы высоко ценим эту солидарность, поскольку она помогает Украине сохранять устойчивость и двигаться вперед», — отметил Сибига.