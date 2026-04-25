Кыргызстан успешно запустил новый пилотный транспортный маршрут, соединяющий страну с Китаем и Пакистаном, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций страны.

Маршрут проходит через пункт пропуска Торугарт, с Кашгара в Китай, затем через Хунджераб и Исламабад до пакистанского морского порта Карачи. Общая длина маршрута составляет 3,3 км.

Проект был реализован в рамках стратегии развития международных транспортных коридоров, направленных на прямой выход к мировым морским портам. Новый коридор расширит логистические возможности Кыргызстана, активизирует внешнюю торговлю и обеспечит доступ к морским портам.