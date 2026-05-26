В связи с ожидаемым усилением ветра в регионах Азербайджана 27 мая объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Мингячевире, Шеки, Загатале, Гахе, Балакяне, Барде, Гёйчае, Огузе, Габале, Исмаиллы, Тертере, Евлахе, Нафталане, Геранбое, Дашкесане в соответствии с оранжевым предупреждением будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8–28,4 м/с.

В других регионах страны в соответствии с желтым предупреждением ожидается северо-западный ветер с порывами до 13,9–20,7 м/с.