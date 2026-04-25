Об этом, а также о том, как Брюссель наказал государства ЦА; каковы амбиции Казахстана и какую роль в них играет Китай; о чем предупреждают спецслужбы Узбекистана; на ком «закрепил» свой взор Туркменистан, а также об ином – в нашем обзоре.

На фоне ужесточения миграционного законодательства Россия выделила категорию лиц, которые могут получить вид на жительство в стране без экзаменов, очередей, а также патента на работу. Цель нововведения – привлечение созидательной и интеллектуальной рабочей силы в Россию. О деталях «нового статуса» мигрантов информирует «Азия-плюс».

Круг лиц, которые могут получить его, широк: речь, в первую очередь, об ученых и исследователях, имеющих достижения в области науки и технологий; предпринимателях, развивающих малый и средний бизнес «в важных сферах», таких как информационные технологии или производство. А также: известные спортсмены, актеры, дизайнеры, выпускники – отличники престижных мировых университетов. Но претендентами на получение вышеуказанного статуса могут стать и опытные специалисты в сферах медицины, инженерии, строительства с трудовым стажем более пяти лет.

Одним из основных преимуществ новшества является то, что мигранту соответствующего «уровня» не требуется получать ежегодную квоту. Рассмотрение документов соискателей проходит в короткие сроки — до 30 рабочих дней. Граждане, в которых Россия нуждается, полностью освобождаются от обязательных экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства. Все льготы, предоставляемые основному заявителю, распространяются и на членов его семьи.

Число наемников из стран Центральной Азии в российской армии превысило 12,5 тыс. человек, передают центрально-азиатские СМИ со ссылкой на данные украинского государственного проекта «Хочу жить». В соответствии с ними, более всего наемников – граждане Узбекистана (4 853 человека). Второе место занимает Таджикистан – 3 407 воюющих на стороне России. Казахстан на третьей позиции – 2 389 человек. На Кыргызстан пришлось 1 439 граждан этой страны. Менее «отзывчивыми» к подписанию контракта с Вооруженными силами РФ оказались граждане Туркменистана — 578 человек.

Для сравнения: весной и летом 2025 года «Хочу жить» публиковал поименные списки выходцев из стран Центральной Азии, завербованных для участия в войне. Тогда речь шла о 5 740 установленных наемников. Таким образом, за истекший год общее число воюющих на стороне России граждан из республик ЦА возросло более чем вдвое – по версии авторов проекта.

Как пишет «Азия-плюс», граждане Таджикистана воюют на стороне России либо «принудительно, под угрозой депортации из РФ», либо добровольно на основании контракта с Минобороны в обмен на обещание гражданства, высоких выплат и других льгот. Участие граждан республики в боевых действиях за рубежом – уголовно наказуемо, вплоть до 20 лет лишения свободы. Но, по данным МВД и Генпрокуратуры Таджикистана, ни один гражданин республики не был привлечен к уголовной ответственности за участие в военных действиях в Украине. Генпрокурор Хабибулло Вохидзода объяснил это тем, что многие граждане РТ являются также и гражданами РФ, и таджикская сторона не может возбуждать уголовные дела против тех, кто находясь в России, имеют обязательства перед этой страной.

«Украина тоже вербует», но точных данных, сколько граждан республик Центральной Азии воюют на ее стороне, практически нет. По информации англоязычного портала MilitaryLand, в период существования легиона обороны Украины, созданного 27 февраля 2022 года и расформированного 31 декабря 2025 года, в его ряды вступили тысячи иностранных бойцов-добровольцев из Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

Между тем, летом прошлого года Deutsche Welle опубликовало статью под заголовком «Кто и как вербует граждан Казахстана на войну в Украине?», став одним из первых мировых медиа, признавших, что не только Россия, но и Украина привлекает выходцев из Казахстана для участия в боевых действиях. Однако цифр в статье нет, указаны лишь методы вербовки.

Евросоюз впервые задействовал механизм против обхода санкций в отношении конкретной страны — под него попал Кыргызстан. Решение принято в рамках 20-го пакета ограничений, утвержденного 23 апреля, сообщает Reuters. Так, введен прямой запрет на поставки в республику ряда категорий товаров двойного назначения. Под ограничения попали металлорежущие станки, оборудование, отнесенное ЕС к категории критически важного для оборонной промышленности. Также запрещен экспорт коммуникационного оборудования — модемов, роутеров, радиостанций и других устройств передачи данных.

Параллельно введены ограничения против отдельных кыргызстанских логистических компаний – им закрыт доступ к транспортной инфраструктуре и портам государств Евросоюза.

Поясняется, что решение принято в связи с резким ростом экспорта электроники из ЕС в Кыргызстан: в минувшем году он составил 800%, в то время как объемы поставок товаров из КР в Россию увеличились на 1200%.

Помимо торговых ограничений, в санкционный список пополнился двумя кыргызстанскими банками — «Керемет Банк» и «Капитал Банк Центральной Азии» («Керемет Банк» и «Капитал Банк» ранее уже были введены под санкции Великобритании и США, а в ноябре 2025 года «Капитал Банк» попал и под канадские ограничения).

Под ними также находятся два предприятия в Узбекистане: Ферганский химический завод и компания Raw Materials Cellulose LLC. По данным ЕС, обе поставляли хлопковую целлюлозу на российские пороховые заводы в Казани, Перми и Тамбове, где она использовалась для производства боеприпасов.

Не пощадили в Брюсселе и Казахстан – в 20-й пакет попали местная компания United Trading Group и ее руководитель Алимжан Беков: фирму обвинили в систематическом обходе санкционного режима и организации реэкспорта химического сырья в Россию. Еще двое фигурантов нового пакета — Дмитрий Малюта и Денис Шишкин: им вменяется организация поставок казахстанской хлопковой целлюлозы, которая используется при производстве пороха для нужд российской армии.

Персональные санкции введены также в отношении уроженца Алматы Азрета Беккиева – первого заместитель гендиректора «Объединенной приборостроительной корпорации», входящей в структуру «Ростеха» и производящей автоматизированные системы управления для военной техники.

А таджикские финансово-кредитные организации – напротив, исключены из санкционного списка ЕС, информирует «Азия-плюс» со ссылкой на данные Национального банка РТ. Речь об ОАО «Спитамен Банк», ОАО «Душанбе Сити Банк» и ОАО «Коммерцбанк Таджикистана».

Казахстан обошел страны Центральной Азии в рейтинге глобализации, заняв в нем 78-е место. Исследование ежегодно проводит Швейцарский экономический институт KOF, передает Kazinform. Индекс позиционируется как комбинированный показатель, который позволяет оценить масштаб интеграции той или иной страны в мировое пространство.

РК опередила Кыргызстан — 93-е место, Узбекистан — 125-е, Таджикистан — 129-е, Туркменистан — 184-е место. Лидирующие позиции в глобальном рейтинге традиционно занимают европейские государства. Первая – у Нидерландов, за ними следуют Швейцария и Бельгия. В ТОП-10 также вошли Великобритания, Швеция, Австрия, Германия, Дания, Франция и Финляндия.

Казахстан

Казахстан построит международные терминалы в Азербайджане, Китае и Европе, передает Zakon.kz со ссылкой на информацию министра транспорта страны Нурлана Сауранбаева. По его словам, универсальные сухие порты существенно улучшат логистику грузоперевозок.

«Мультихабы будут обслуживать все виды транспорта. Сиань является самым крупным сухим портом Китая, объединяющим все грузовые потоки. Там мы собираем все грузы по Китаю и отправляем их по назначению. Этот порт является одним из лучших решений. Мы еще в Ченду собираемся такой же сухой порт строить», – сказал Сауранбаев.

Он отметил, что строительство будет вестись совместно с партнерами. Одним из ключевых является именно Сианьский сухой порт: «Почти во всех основных проектах мы работаем в партнерстве с ними. То есть, это Сианьский порт, КТЖ и кто-то из той страны, в которую мы входим».

Сколько будет стоить первая атомная электростанция в Казахстане и для чего страна намерена построить четыре АЭС? На этот вопрос, передает Zakon.kz, ответил председатель Агентства по атомной энергии республики Алмасадам Саткалиев. Он подчеркнул, что стратегия развития атомной отрасли утверждена президентом РК.

«Для Казахстана, обладающего вторыми в мире по величине урановыми ресурсами, атомная энергетика является естественным, органическим путем развития, … и в целом наши возможности … внутри страны безграничны», — сказал Саткалиев.

По его словам, глобальный тренд направлен на увеличение объемов генерации, в том числе атомной. И все крупные мировые экономические центры делают серьезный акцент на развитии атомной генерации. Китай планирует построить не менее 50 энергоблоков. Достаточно амбициозная программа реализуется в России; Евросоюз делает ставку на развитие атомных технологий, в частности малых модульных реакторов. Впервые за последние 20 лет объявлено о строительстве атомной станции и в США.

Председатель Агентства атомной энергии также назвал ориентировочную стоимость строительства первой АЭС в Казахстане, где полностью завершены проектно-изыскательские работы: «Сейчас индикативная цифра у нас в районе 15 млрд долларов за два блока мощностью 1200 мегаватт». По его словам, проблем с финансированием проекта не ожидается, поскольку уже определена формула, в рамках которой Россия и правительство Казахстана предоставят на строительство АЭС межгосударственный кредит.

Саткалиев, кроме того, сообщил, что вторую атомную станцию планируется разместить в районе Балхаша и для нее уже определено рабочее название – «Это будет АЭС Мойынкум». Она тоже будет состоять из двух блоков по 1200 мегаватт каждый.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) планирует в мае 2026 года вывозить около 1,8 млн баррелей нефти в сутки, что в месяц составит примерно 7 млн тонн против ожидаемых в апреле 1,65 млн баррелей в сутки, передает inbusiness.kz со ссылкой на Reuters. В посуточном выражении это на 9% больше, чем в предыдущем месяце.

Рост связан в первую очередь с тем, что Казахстан перенаправляет часть объемов, ранее поставлявшихся по нефтепроводу «Дружба» на НПЗ в Шведте (Германия), на альтернативные маршруты, включая КТК.

Напомним, ранее вице‑премьер РФ Александр Новак заявил, что с 1 мая Россия перенаправит объемы казахстанской нефти, шедшей по «Дружбе» в ФРГ, на другие логистические направления – исходя из текущих технических возможностей.

Кроме того, по данным источников, «Новатэк» планирует направить часть газового конденсата в систему КТК после беспилотной атаки на свой завод в Усть‑Луге, из‑за которой компания была вынуждена пересмотреть экспортные маршруты сырья. Консорциум не комментирует оперативные данные по отгрузкам, но опрошенные трейдеры отмечают, что спрос на сорт CPC Blend, переваливаемый через терминал в Южной Озереевке (Новороссийск), растет на фоне перебоев поставок с Ближнего Востока, и сегодня сорт торгуется с премией к dated Brent.

По КТК транспортируется более 80% всей экспортной казахстанской нефти, в основном с гигантских каспийских месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Акционерами консорциума являются Россия (31%), Казахстан (20,75%), Chevron (15%) и ряд частных компаний.

Азиатский банк развития (АБР) вложит 5,5 млрд долларов в реализацию ключевых инфраструктурных проектов в Казахстане, информирует inbusiness.kz. со ссылкой на министерство энергетики РК. О такой договоренности стало известно по итогам встречи главы Минэнерго республики Ерлана Аккенженова с гендиректором АБР Евгением Жуковым.

Речь идет о реализации 15 проектов в период с 2026 по 2029 год. Инициативы охватывают широкий спектр направлений — от теплоснабжения до цифровизации энергосистем. В числе обсуждаемых вопросов также привлечение частных инвестиций, совершенствование тарифной политики, развитие механизмов государственно-частного партнерства и подготовка кадров для отрасли.

Казахстан открывает двери для талантов и капитала, вводя новые правила въезда и работы специалистов в республике, информирует Eurasia Today со ссылкой на министерство труда РК. То есть, власти упростили правила въезда и трудоустройства для профессионалов в ключевых отраслях — IT, медицине, науке и промышленности. Проясняется, что такая политика направлена на ускорение экономического роста, развитие высокотехнологичных отраслей и снижение кадрового дефицита, особенно заметного в инженерных и цифровых профессиях.

Так, граждане стран Евразийского экономического союза сохраняют право работать без дополнительных разрешений, тогда как для специалистов из других государств действует квотный механизм.

В 2026 году Казахстан планирует привлечь более 220 тысяч иностранных работников, что отражает масштаб потребности экономики. Параллельно внедряются новые инструменты отбора — цифровой скоринг, оценка квалификации и более строгий контроль за соответствием кандидатов требованиям рынка труда.

Напомним, в Казахстане изменилась процедура получения гражданства – обязательными стали тестирование на знание государственного языка, прохождение интервью и цифровая оценка благонадежности.

Эксперты отмечают, что Казахстан движется в сторону модели «умной миграции», где в приоритете не количество, а качество привлекаемых кадров. В более широком контексте реформа отражает стремление Казахстана усилить свою роль регионального хаба для инвестиций и талантов.

Казахстан делает стратегический поворот в газовой отрасли, отказавшись от сотрудничества с западными компаниями и переориентировавшись на китайских партнеров, сообщает Eurasia Today. По данным издания, KazMunayGaz и QazaqGaz готовятся к реализации проекта газоперерабатывающего завода на базе Карачаганакского месторождения — одного из крупнейших в мире по запасам газа и конденсата. В проект — в качестве ключевого подрядчика — входит китайская CITIC Construction.

Отмечается, что «Разрыв с западными партнерами, такими как Eni и Shell, стал результатом длительных разногласий. Инвесторы настаивали на увеличении бюджета проекта почти вдвое — с 3,5 млрд долларов до 6 млрд, а также требовали покрытия дополнительных расходов. Казахстан отказался принять такие условия, сочтя их экономически невыгодными».

Строительство собственного ГПЗ позволит Казахстану перерабатывать газ внутри страны, увеличить добавленную стоимость и укрепить энергетическую независимость. Проект также имеет важное значение для внутреннего рынка: РК сталкивается с растущим спросом на газ, особенно в условиях перехода от угля к более экологичным видам топлива.

«На фоне глобальной турбулентности в энергетике и логистике, — резюмирует издание, — Казахстан все активнее переориентируется на восточное направление, усиливая сотрудничество с Поднебесной. Это не только экономическое решение, но и геополитический сигнал: страна стремится диверсифицировать партнерство и снизить влияние традиционных игроков, формируя более гибкую и устойчивую модель развития энергетического сектора».

Узбекистан

Стоимость двух малых реакторов АЭС в республике оценивается в 1 млрд долларов, информирует «Газета» (Узбекистан) со ссылкой на информацию национальной Торгово-промышленной палаты. На данном этапе речь идет о первой очереди строительства двух малых реакторов по 55 МВт каждый. Оно будет финансироваться из госбюджета.

Подрядчиком строительства АЭС выступает компания «Росатом», подписавшая «дорожную карту» сотрудничества и соглашение с «Узатомом». В российской компании уточнили, что «речь идет о суммарном эффекте от сотрудничества на всем жизненном цикле АЭС, который составляет свыше 80 лет и включает период проектирования, строительства, эксплуатации и вывода из эксплуатации».

Узбекистан сообщил об успешной реализации более 330 совместных проектов с Россией и государствами Центральной Азии, информирует «Восточный экспресс 24». По словам заместителя главы правительства РУз Жамшида Ходжаева, общая стоимость реализованных проектов превышает 47 млрд в валюте США.

По его словам, «За этими цифрами стоят реальные предприятия, производственные мощности и ощутимые результаты». В качестве конкретного примера успешного сотрудничества Ходжаев привел ввод в эксплуатацию, совместно с российскими партнерами, третьей медно-обогатительный фабрики на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате.

То же издание сообщает: спецслужбы Узбекистана предупредили о новых схемах финансирования терроризма под видом благотворительности. Служба государственной безопасности РУз совместно с правоохранительными структурами республики обнародовала официальное предостережение для населения в связи с активизацией международных террористических группировок, использующих схемы псевдоблаготворительности для финансового обеспечения своей деструктивной деятельности.

Как отмечается в заявлении ведомств, злоумышленники намеренно апеллируют к традиционным духовно-нравственным ориентирам общества — милосердию, щедрости, готовности прийти на помощь — с целью маскировки каналов незаконного финансирования. Под видом гуманитарных инициатив в социальных сетях распространяются призывы к сбору средств для жителей зон вооруженных конфликтов, включая сектор Газа, а также для уязвимых категорий граждан за пределами страны.

«Эмоционально окрашенный контент — постановочные видеоматериалы, фотографии, личные истории — провоцирует спонтанные денежные переводы на реквизиты, контролируемые экстремистскими структурами», — подчеркивается в сообщении.

В соответствии с Уголовным кодексом Узбекистана, любая форма материальной или организационной поддержки террористической деятельности — включая денежные переводы, предоставление услуг или инфраструктуры, – влечет за собой уголовную ответственность с наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Власти призывают жителей проявлять повышенную осмотрительность при взаимодействии с сомнительными онлайн-инициативами и незамедлительно сообщать о подозрительных предложениях в правоохранительные органы через доверенные каналы связи.

Кыргызстан

КР получила международное признание в качестве страны — «чемпиона человеческого капитала». По данным министерства финансов Кыргызстана, статус присвоен Группой Всемирного банка по результатам комплексной оценки в рамках Индекса человеческого капитала плюс (HCI+). Согласно методологии индекса, Кыргызстан вошел в группу лидеров среди государств со сопоставимым уровнем дохода.

При формировании рейтинга анализировались ключевые социально-экономические индикаторы: качество и доступность образования, охват населения медицинскими услугами, показатели раннего развития детей, ожидаемая продолжительность жизни, а также объем бюджетных ассигнований в человеческий капитал. Информационная база для оценки сформирована на основе данных ЮНИСЕФ, МВФ и иных влиятельных международных структур.

Туркменистан

Сотрудничество между Пекином и Ашхабадом выходит на качественно новый уровень, объединяя энергетические проекты и высокие технологии, передает государственное информационное агентство Туркменистана. Одним из ключевых событий стало начало четвертого этапа освоения гигантского газового месторождения Галкыныш — одного из крупнейших в мире по запасам.

В сообщении госагентства также подчеркивается, что туркменский газ остается важнейшим элементом энергетической безопасности Китая. Подписанная программа сотрудничества сторон на 2026–2030 годы закрепляет долгосрочные приоритеты, включая развитие энергетической инфраструктуры и углубление торгово-экономических связей. Одновременно стороны синхронизируют национальную стратегию Туркменистана «Возрождение Великого Шелкового пути» с китайской инициативой «Пояс и путь», формируя единую логистическую и экономическую архитектуру в Евразии.

Подчеркивается, что сотрудничество между Туркменистаном и Китаем выходит за рамки традиционной энергетики – Поднебесная активно продвигает в республике проекты в сфере искусственного интеллекта, возобновляемой энергетики и электротранспорта.

Эксперты отмечают, что такой формат сотрудничества формирует новую модель отношений: Туркменистан получает инвестиции, доступ к крупнейшему рынку и технологическую поддержку, тогда как Поднебесная укрепляет свои позиции в Центральной Азии как ведущий экономический и инфраструктурный игрок.