Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамиль Гасан осудил сожжение флага Турции в Армении.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ТюркПА.

Отмечается, что подобные действия подрывают принцип взаимного уважения и создают риск дальнейшего роста напряженности в регионе.

«Проявления этнической ненависти не совместимы с ценностями мирного сосуществования и ответственного общественного поведения. Исходя из норм и принципов международного права, мы вновь подчеркиваем важность поощрения диалога, сдержанности и взаимного уважения как необходимых элементов для стабильности и конструктивного взаимодействия в регионе, а также развития мира, взаимного уважения и доверия», — говорится в заявлении.