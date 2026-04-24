Глава победившей на выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр впервые в истории страны назначил министром социальных и семейных дел слепого политика Вилмоша Катаи-Немета.

Об этом сообщает Bloomberg.

Теперь Вилмош Катаи-Немет будет отвечать за доступность и равные возможности. Он потерял зрение в 16 лет.

«Его цель — обеспечить каждому гражданину, независимо от места рождения или происхождения, доступ к высококачественному здравоохранению и образованию», — сказал Мадьяр.

В пятницу 24 апреля Мадьяр также объявил, что в его кабинете появится женщина-министр образования. В последние дни Мадьяр уже выдвинул кандидатуры женщин на должности спикера парламента, министра иностранных дел и лидера фракции своей партии «Тиса».