С 1 по 3 июня 2026 года в Baku Expo Center состоится «Baku Energy Week» (Бакинская Энергетическая Неделя).

Сообщается, что в рамках «Бакинской энергетической недели» будут организованы следующие мероприятия:

31-я Международная Каспийская нефтегазовая выставка «Caspian Oil & Gas»; 14-я Каспийская международная выставка чистой энергии «Caspian Power»; 31-й Бакинский энергетический форум «Baku Energy Forum».

Главным событием энергетической недели станет «Бакинский энергетический форум», который пройдет 1–2 июня в Бакинском конгресс-центре.

Форум ежегодно объединяет ключевых участников энергетического сектора, ведущих международных экспертов, представителей международных организаций, государственных структур разных стран, инвесторов и представителей бизнеса, формируя важную платформу для обсуждения будущих направлений развития глобального энергетического рынка.