Значение Баку как важного центра многосторонней дипломатии, диалога и сотрудничества продолжает расти.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по случаю Международного дня многосторонности и дипломатии во имя мира.

Отмечается, что Азербайджан, являясь одним из активных сторонников многосторонней дипломатии и сотрудничества, как член Глобального Юга неизменно вносит вклад в это направление.

Подчёркивается, что среди значимых достижений последних лет — успешное председательство страны в таких международных структурах, как Движение неприсоединения, CICA, ECO, UNESCAP и BSEC.

В заявлении также говорится, что в 2026 году Азербайджан примет ряд международных мероприятий, включая Всемирный форум по городскому развитию (WUF13), встречу, посвящённую 10-летию Исламского банка развития, Всемирный день окружающей среды (WED26), а также саммит глав государств и правительств CICA. Это свидетельствует о возрастающем авторитете страны как надёжного партнёра на международной арене.

Отмечается, что председательство и проведение COP29 стали одним из наиболее успешных событий в истории многосторонней дипломатии. Азербайджан продолжает работу по реализации достигнутых договорённостей, а также развивает направления устойчивого развития и климатической дипломатии. В 2026 году страна впервые примет Региональную климатическую неделю.

Кроме того, в последние годы было принято решение о размещении в Баку штаб-квартир Молодёжной организации Движения неприсоединения и Центра чистой энергии ECO. В апреле текущего года на конференции в Стамбул также было принято историческое решение о создании в Баку штаб-квартиры Парламентской сети Движения неприсоединения.

Согласно заявлению, Азербайджан также выступает за справедливое географическое представительство в международных организациях и уделяет особое внимание участию своих граждан в выборных органах. Только в 2025 году страна добилась успешных результатов по 14 кандидатам в различных международных структурах.

Азербайджан намерен и далее активно участвовать в многосторонних форматах, способствуя укреплению мира, безопасности и благополучия как на региональном, так и на глобальном уровне.