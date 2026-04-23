Утверждения о наличии внутренних разногласий в иранском руководстве направлены прежде всего на отвлечение внимания.

Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи в эфире телеканала SNNTV.

«Заявления о якобы существующих разногласиях внутри иранского руководства в большей степени преследуют цель отвлечь внимание. После военного противостояния дипломатическая работа продолжается в условиях полной солидарности и координации», — подчеркнул он.

По словам Багаи, одной из устойчивых проблем США в последние годы остаётся недостаточное понимание иранского общества и механизмов принятия решений в стране.

«Их подход, основанный на стереотипах и неверных оценках, заключался в том, что ограниченными военными ударами в июне можно будет поставить Иран на колени. Однако эти расчёты оказались ошибочными. После первоначальной неудачи они попытались повторить тот же сценарий в иной форме, но и это не принесло результата», — отметил представитель МИД.

Он добавил, что Иран, продемонстрировав единство и оперативность в принятии решений, после периода напряжённости вновь вернулся к дипломатическому треку.

Напомним, 23 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон по-прежнему не до конца понимает, кто определяет политический курс в Иране, поскольку, по его словам, внутри страны продолжается борьба различных политических сил.