Высказывания Евросоюза (ЕС) о том, что Россия будет выплачивать репарации Украине, являются идиотской логикой.

Об этом заявил зампредседатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев в соцсети X.

Ранее Совет Евросоюза выпустил пресс-релиз, в котором говорится о том, что кредит на сумму 90 миллиардов евро, выданный Украине, должен быть погашен за счет якобы причитающихся Киеву «репараций» со стороны России.

«ЕС наконец-то предоставляет долгожданный кредит киевскому вору, и эти деньги не придется возвращать, потому что в идиотской логике Брюсселя счет оплатит Россия», — написал Медведев.

Политик также отметил, что 90 миллиардов евро, выделенные Украине, были взяты из карманов граждан Европы.