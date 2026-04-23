Достигнутый между Арменией и Азербайджаном мир основан на взаимном доверии, заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в рамках «Дельфийского экономического форума» в Греции.

Григорян коснулся ситуации с региональной безопасностью, подчеркнул важность установленного мира между Арменией и Азербайджаном и отметил работу по его институционализации. В этом контексте секретарь Совбеза выразил уверенность, что достигнутый мир основан на взаимном доверии.

Григорян также говорил о важности разблокирования коммуникаций, коснувшись процесса реализации уже достигнутых договоренностей и открывающихся экономических возможностей.