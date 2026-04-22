Раскрыто убийство, совершённое 30 лет назад, задержаны двое подозреваемых.

Об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел.

Следствие по уголовному делу, возбужденному 12 июня 1997 года по факту исчезновения Байрамова Ханахмед оглу Гульмамеда, который 10 апреля 1996 года вышел из дома и не вернулся, продолжалось в Следственном управлении Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В результате многочисленных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел, установлены обоснованные подозрения в том, что Шахин Махмуд оглу Джалилов и Хидаят Ширзад оглу Гафаров, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили разбойное нападение и умышленно убили Гульмамеда Байрамова из корыстных побуждений и с целью сокрытия другого преступления.

Следствием установлено, что 10 апреля 1996 года в городе Баку, возле станции метро «Нефтчиляр», Ш. Джалилов и Х. Гафаров, действуя по предварительному сговору, подошли к занимавшемуся частным извозом в свободное время Гульмамеду Байрамову под видом клиентов. Во время поездки в посёлок Гарачухур Сураханского района они задушили потерпевшего верёвкой в автомобиле, совершив умышленное убийство из корыстных побуждений.

Затем, с целью сокрытия следов преступления, они спрятали тело в бетонной трубе в посёлке Гарачухур, а принадлежавший потерпевшему автомобиль разобрали на части, продали и разделили вырученные средства между собой.

В ходе проверки показаний подозреваемых на месте при участии сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям в результате поисковых мероприятий были обнаружены останки Гульмамеда Байрамова.

22 апреля 2026 года Шахин Джалилов и Хидаят Гафаров были привлечены в качестве обвиняемых по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана, действовавшего до 1 сентября 2000 года, им было предъявлено обвинение. По ходатайству следствия и представлению прокурора решением Бинагадинского районного суда в отношении обоих избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Раскрытие преступлений прошлых лет постоянно находится в центре внимания, и соответствующие мероприятия в этом направлении продолжаются совместно с профильными государственными органами.