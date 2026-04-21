В Ираке отмечается беспрецедентное снижение числа террористических атак со стороны ИГИЛ.

По данным источников в службах безопасности, уровень активности организации достиг минимальных показателей с 2014 года.

Сообщается, что в стране практически отсутствуют крупные или скоординированные атаки, которые ранее характеризовали деятельность боевиков.

Эксперты связывают это с усилением превентивных операций сил безопасности, расширением разведывательных возможностей и регулярными зачистками в ключевых провинциях.