Комиссия по предотвращению коррупции Армении инициировала новое разбирательство в отношении председателя партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна.

По данным ведомства, политик не представил обязательную декларацию об активах и доходах в установленный срок, что и стало основанием для начала процедуры.

Напомним, в июне 2025 года Карапетян был арестован в Армении по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти. Позднее суд изменил меру пресечения, и в настоящее время он находится под домашним арестом.