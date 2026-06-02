В Тегеране вновь выступили с жёсткими заявлениями в адрес Вашингтона, предупредив о высокой вероятности прямого военного столкновения между Ираном и США.

Представитель Центрального штаба Вооружённых сил Ирана «Хатам аль-Анбия» Мохаммад Джафар Асади заявил, что Соединённые Штаты добиваются полной капитуляции Ирана, однако иранский народ никогда не согласится на такие условия. «Когда нет места для капитуляции, впереди война; поэтому мы ждём», — подчеркнул он, добавив, что Тегеран ещё не задействовал все свои возможности и при необходимости готов использовать имеющиеся «козыри».

Официальный представитель КСИР Хоссейн Мохебби заявил, в свою очередь, что в случае возобновления боевых действий противником характер операций изменится кардинально.

«Если враг вернётся на поле боя, характер операции, география сражения и используемое оружие будут уже другими», — заявил он.