Азербайджанский борец греко-римского стиля Рашад Мамедов завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в Тиране.

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 55 кг, одержал победу над турецким борцом Омером Халисом Реджебом и занял третье место.

20:20 Ещё два азербайджанских борца греко-римского стиля — Хасрат Джафаров и Гурбан Гурбанов — вышли в финал чемпионата Европы, который проходит в столице Албании Тиране.

Об этом сообщили в Федерации борьбы Азербайджана.

Отмечается, что поединки за медали состоятся завтра.

Чемпионат Европы по борьбе завершится 26 апреля.