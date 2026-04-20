Завтра в Сумгайыте будет приостановлена подача воды, что затронет кварталы, где проживает около 25 тысяч человек.

Об этом сообщили в Сумгайытском управлении водоканала.

Отмечается, что в ряде районов города будет временно прекращено снабжение питьевой водой.

Причиной стали ремонтно-строительные работы на магистральном водопроводе, который обеспечивает часть населения города питьевой водой. В связи с этим 21 апреля 2026 года с 09:00 утра и до вечера подача воды будет приостановлена.

Ограничения затронут 9, 10, 34, 40, 45 и 47-й кварталы Сумгайыта, а также отдельные части 1, 2 и 4-го микрорайонов. Кроме того, перебои в водоснабжении ожидаются в 5, 6, 11, 12, 13 и 17-м микрорайонах (девятиэтажные здания).

После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Жителям рекомендуется заранее запастись водой.