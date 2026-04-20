С жителями села Забух Лачинского района, села Гасанриз Агдеринского района и посёлка Красный Базар Ходжавендского района подписаны договоры аренды земельных участков для сельскохозяйственного использования.

Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

По данным ведомства, в селе Забух 62 человека сформировали 8 кооперативов, в селе Хасанриз 37 человек — 4, а в посёлке Красный Базар 8 человек — 2 семейных фермерских хозяйства.

На первом этапе между Министерством сельского хозяйства и объединёнными в кооперативы и семейные хозяйства жителями были подписаны договоры аренды земель.