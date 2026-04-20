Движение в Ормузском проливе должно быть свободным, так как это соответствует интересам стран всего ближневосточного региона. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

«Ормузский пролив должен оставаться открытым для нормального судоходства, это отвечает общим интересам стран региона и международного сообщества», – сказал китайский лидер.

Он также призвал к немедленному прекращению огня. По словам председателя КНР, страна поддерживает государства на Ближнем Востоке в построении добрососедства, безопасности и сотрудничества.