У северо-восточного побережья Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 7,4, после которого власти объявили предупреждение о возможном цунами.

Как сообщает Японское метеорологическое агентство (JMA), эпицентр подземных толчков находился в акватории Тихого океана на глубине примерно 10 километров.

Власти предупредили о риске возникновения цунами высотой до 3 метров для прибрежных районов префектур Иватэ, Аомори и Хоккайдо.

Сейсмическое событие получило оценку «верхняя пятёрка» по японской шкале интенсивности. Такой уровень означает, что передвижение людей может быть существенно затруднено, а здания — особенно неармированные конструкции — могут получить серьёзные повреждения вплоть до частичного разрушения.