Решение о проведении второго этапа переговоров с США по урегулированию конфликта еще не принято. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

В ведомстве подчеркнули, что Иран не признает никаких ультиматумов со стороны США и ответит решительно в случае новой агрессии.

«США, захватив судно под флагом Ирана, нарушили режим прекращения огня. Тегеран считает это нападением», — отмечается в заявлении.

На фоне этого президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что продолжение военного противостояния не приносит выгоды ни Тегерану, ни Вашингтону. По его словам, при сохранении давления и угроз важно одновременно искать дипломатические пути снижения напряжённости.

«Война невыгодна никому, и одновременно с противостоянием угрозам необходимо использовать любые разумные и дипломатические пути для снижения напряжённости. В то же время недоверие к противнику и бдительность во взаимодействии остаются необходимостью», — подчеркнул Пезешкиан, слова которого приводит его пресс-служба.

Напомним, ранее иранское госагентство IRNA сообщило об отказе Тегерана от участия во втором раунде переговоров с США.