Вооружённые силы Украины сообщили о поражении двух десантных кораблей ВМФ РФ общей стоимостью около $150 млн в Крыму. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

По данным ведомства, в ночь с 18 на 19 апреля подразделение «Призраки» ГУР нанесло удары по кораблям Черноморского флота, находившимся в Севастопольской бухте. В результате оба судна, как утверждается, выведены из строя.

Речь идёт о больших десантных кораблях «Ямал» проекта 775 (1988 года постройки) и «Николай Фильченков» проекта 1171 (1975 года), стоимость которых оценивается более чем в $80 млн и $70 млн соответственно.

Кроме того, сообщается об уничтожении в Севастополе радиолокационной станции «Подлёт-К1» стоимостью около $5 млн.