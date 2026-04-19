Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Маджид Мусави заявил, что в период прекращения огня Иран ускорил восстановление и пополнение ракетных и беспилотных резервов.

Об этом сообщает Tasnim ссылаясь на заявление военного руководителя и опубликованные им материалы.

Отмечается, что Мусави опубликовал видеозапись капитального ремонта и модернизации ракетного и беспилотного вооружения.

По его словам, модернизация и восстановление вооружений сейчас ведётся быстрее, чем до войны.

Он также утверждает, что противник сталкивается с трудностями в обеспечении своих сил и вынужден доставлять боеприпасы из удалённых регионов.

Кроме того, в его заявлении прозвучали утверждения о том, что противник «проиграла этот этап конфликта» и утратила позиции в ряде регионов.